De Bruyne-McTominay-Hojlund tutti assieme: il Napoli vuole lo show contro il Milan

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(ANSA) - NAPOLI, 03 APR - La classe di De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund. E' questo il triangolo d'attacco che il tecnico del Napoli Conte sta preparando per il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. Contro il Milan il reparto offensivo sarà di altissima classe: la posta in palio alta, il Napoli punta a battere i rossoneri, per salire al secondo posto e mettere l'Inter nel mirino. L'obiettivo della squadra che ha recuperato molti infortuni e vuole un finale di stagione al top. Il primo a desiderarlo è Hojlund, tornato deluso dalla mancata qualificazione ai mondiali della sua Daninarca. Il 23enne danese è ormai il leader dell'attacco azzurro, con 14 gol (10 in campionato, 3 in Champions e 1 nella Supercoppa); giocatore capace di puntare in contropiede la porta avversaria ma anche di aprire gli spazi in attacco per McTominay e De Bruyne. Lo scozzese è infatti il secondo marcatore azzurro (a quota 11) e vuole tornare a esultare al Maradona dopo il gol segnato a febbraio.

Una coppia che Conte ama schierare insieme, e l'aver ritrovato Anguissa gli permette di spostare lo scozzese davanti, nel terzetto d'attacco. Un tris di cui fa parte ora anche De Bruyne (ultima rete per lui risale a ottobre, prima dell'infortunio che lo ha tenuto fuori 4 mesi). Conte studia la difesa del Milan, seconda del campionato con 23 gol subiti in 30 partite, cercando soluzioni di gioco sia centralmente, sia dalle fasce, dove dovrebbero giocare dall'inizio Politano e Spinazzola, con Gutierrez e Allison pronti a subentrare. Il talento c'è, anche se gli infortunati restano tanti e Lukaku resta in Belgio. Conte e la squadra però vogliono un lunedì sera da trionfo. (ANSA).