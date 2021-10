De Calò: "Milan, girone impossibile. La Champions non concede libertà mentale"

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Alessandro De Calò ha parlato così della situazione dei rossoneri nel girone di Champions League: "Il girone del Milan è un girone impossibile, ma non solo per i rossoneri. Conta l'inesperienza, conta il piano psicologico e quel momento in cui ha fatto il salto di qualità è perché la squadra si è liberata da un peso psicologico e molti ragazzi giovani hanno potuto giocare in modo più libero. Probabilmente la Champions non concede questa libertà mentale. Poi c'è l'aspetta atletico: il Milan riesce a impostare il proprio gioco in Italia perché il calcio italiano non è veloce e intenso come quello Europeo"