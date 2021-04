De Canio: "Il Milan ha risposto alle difficoltà con qualità di gioco e intensità"

L'allenatore Luigi De Canio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così dei tanti infortuni avuti dal Milan in stagione e di come la squadra ha saputo reagire: "Secondo me c’è stato un problema che però ha risolto per la risposta degli altri. La risposta che hanno dato è notevole. Il Milan è la sorpresa più positiva del campionato, ha avuto diverse assenze e non si è mai pianto addosso, ha risposto con qualità di gioco e intensità, una mentalità davvero positiva. Davvero complimenti a Pioli.