De Grandis: "Centrocampo nel derby? Scommetterei su Vranckx"

Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky, ha parlato nel primo pomeriggio di martedì presso gli studi di Sky Sport 24 e ha provato a ipotizzare un possibile centrocampo a 3 per il Milan in vista del derby e alla luce della possibile defezione di Ismael Bennacer: "Non ci sarà Bennacer: due dei tre saranno Tonali e uno tra Krunic o Pobega. Chi sarà il terzo centrocampista? Io scommetterei su Vranckx, giocatore del 2002 che ha fatto al Wolfsburg anche il trequartista e che sa inserirsi e ha buona fisicità. Poi in corso di partita puoi usare anche Diaz, De Ketelaere o lo stesso Rebic che possono giocare nel 4-3-3 nel tridente".