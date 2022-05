De Grandis: "Il gol di Theo contro l'Atalanta è simbolico del Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano De Grandis, opinionista, si è così espresso a SkySport sul gol di Theo contro l'Atalanta: "È abbastanza simbolico. Nel momento in cui il Milan deve decidere lo fa con una energia che non ha freni. Il goal di Theo è una cavalcata straordinaria con la cosa pazzesca di un diagonale dopo 90 metri di corsa. In questa stagione Theo si è visto meno; ha difeso meglio, ma questa sua percussione - lui che è un laterale che va per vie centrali - è simbolo di forza fisica, progressione, tecnica, capacità e intuizione".