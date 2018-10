De Grandis: "Il Milan può passare al 4-4-2 a gara in corso con Higuain alle spalle di Cutrone"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del possibile cambio di modulo del Milan a gara in corso: "Il Milan può passare al 4-4-2 in corso d'opera ed utilizzare Cutrone, può uscire un giocatore come Calhanolgu, entrare Cutrone, con Bonaventura ad andare a fare la fascia sinistra. In questo tipo di attacco Higuain può giocare alle spalle di Cutrone, l'assist con la Roma è arrivato proprio in questo modo".