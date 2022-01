De Grandis: "Il Milan si affida a Leao perché ha cambio di passo e salta l'uomo"

Stefano De Grandis è intervenuto a Sky Sport 24, soffermandosi anche sul Milan: “Il Milan in questo momento si affida Rafael Leao perché è quello che ha cambio di passo e può saltare l’uomo. Brahim Diaz dopo esser stato fantastico nella prima parte del campionato è un po’ scomparso, non ha una grande costanza e non ha una grande stazza fisica. Credo che la forza del Milan dell’anno scorso siano stati i trequartisti che non ti davano punti di riferimento e Kessie in mezzo al campo”.