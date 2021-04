De Grandis: "Il Milan sta tenendo. Leao ha talento, ma è troppo lezioso"

L'opinionista Stefano De Grandis, intervento negli studi di SkySport, si è così espresso sul match tra Milan e Genoa e sulla corsa Champions: "Non mi aspettavo, ad inizio campionato, tutta questa bagarre in zona Champions: c'è un grande equilibrio di valori. Il Milan oggi ha sofferto, vincendo grazie ad un autogoal di Scamacca; poi i rossoblu hanno avuto anche altre occasioni. Ma il Milan sta tenendo, era da tanto che non vinceva in casa. I rossoneri hanno rabbia, forza ed entusiasmo e potranno tenere fino alla fine: l'Inter è costretta a vincere anche stasera".

Su Leao e Mandzukic: "Leao è pieno di talento, ma anche troppo lezioso. Pioli ha fatto entrare poi un centravanti vero che ha messo un pizzico di preoccupazione in più nei difensori del Genoa andando indirettamente anche a causare l'autogoal di Scamacca".