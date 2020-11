De Grandis: "In questo momento chiunque giochi alle spalle di Ibra fa bene"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato delle possibili scelti di Stefano Pioli per la partita di giovedì contro il Lille: “In questo momento chiunque giochi nei tre alle spalle di Ibrahimovic sta facendo bene. Ha fatto bene Diaz che spesso ha fatto gol, Saelemaekers è diventato un titolare, quando ha giocato ha fatto bene anche Castillejo e Leao è diventato un titolare. Non possiamo dimenticarci di quello che fatto Rebic l’anno scorso. Chi scelgo fra i due? Rebic è intelligente dal punto di vista tattico, dal punto di vista della potenza e della possibilità di sostituirsi come prima punta a Ibra allora dico Leao. Come potenzialità scelgo il portoghese, ma Rebic è forte, è un giocatore che dalla sua carriera ha ottenuto meno rispetto a quanto vale tecnicamente”.