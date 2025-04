De Grandis: "Leao? Uno come lui che fa differenza e per questo fa salvaguardato"

vedi letture

Stefano De Grandis, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così la vittoria del Milan contro l'Udinese: "Solo una volta il Milan ha preso una ripartenza contro l'Udinese, per il resto della partita è stato equilibrato. E' vero che sarebbe banale dire che è cambiato tutto con il cambio di modulo, ma alcuni vantaggi li ha portati la difesa a tre. Se prendi una ripartenza ci sono comunque i tre difensori e non i buchi che si sono visti nelle precedenti partite. E poi per me c'è un giocatore che può trovare grande giovamento da questo modulo, cioè Theo Hernandez. Non tanto dal punto di vista offensivo perchè il gol che ha fatto a Udine lo può fare e lo ha fatto anche giocando da terzino, ma dal punto di vista difensivo perchè quando deve ripiegare non deve fare quelle diagonali da quarto di difesa che sbaglia sempre.

E poi c'è Leao la cui ottima prestazione non è per me legata al nuovo modulo. Dopo alcune panchine, Conceiçao mette in discussione altri, ma non più lui. Ha fatto un bel gol contro l'Udinese. Anche quando gioca male ha comunque le sue occasioni per fare gol. Uno come lui che fa differenza e per questo fa salvaguardato. Leao ha dei limiti, ma li aveva anche l'anno in cui il Milan ha vinto lo scudetto. Devi mettere in campo una squadra che possa aiutarlo.

Reijnders ha fatto bene anche davanti alla difesa. Vero che ha giocato nei due in mezzo al campo, ma ha comunque tre giocatori dietro che possono dargli copertura. Lui è bravo ad inserirsi come in occasione del gol. La sua stagione è al di sopra di ogni sospetto".