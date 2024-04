De Grandis: "Lopetegui al Milan? Una riflessione a centrocampo va fatta"

Intervenuto nel pre-partita di Juventus-Milan, il collega di Sky, Stefano De Grandis, ha detto la sua sul momento attuale del Milan e su Julen Lopetegui:

"In genereale i giocatori possono essere motivati perché ammesso che cambino allenatore devono poi dimostrare di meritarsi la conferma, essere punto di riferimento dell'allenatore, dimostrare di essere funzionali. Non credo a chi dice che i giocatori sono già in vacanza, perché quando ci sono situazioni in cui il futuro non è delineato te lo devi costruire".

"Lopetegui al Milan? Si basa molto sulla gestione della palla. Serviranno meno verticalizzazioni e maggiore palleggio e una riflessione sui centrocampisti va fatta. Magari un regista classico potrebbe essere utile".

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Perin, Chiesa, Alex Sandro, Milik, McKennie, Iling-Junior, Kean, Miretti, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia. All. Massimiliano Allegri.

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. Sportiello, Nava, Bennacer, Okafor, Chukwueze, Caldara, Terracciano, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Mariani

ASSISTENTI: Berti e Cecconi

IV UOMO: Ayroldi

VAR: La Penna

AVAR: Aureliano