De Grandis: "Mi aspetto un Pulisic trequartista con Musah a dare una mano a RLC e Bennacer"

vedi letture

Stefano De Grandis commenta la formazione scelta da Stefano Pioli per la partita contro la Roma. Ecco le sue parole nel pre-partita su Sky:

"Pioli ha pensato molto a questa partita, a come sorprendere la Roma. Quando parla di duelli individuali, penso a Pulisic treuqartista centrale dove quando è stato impiegato ha fatto la differenza saltando l'uomo, nella fattispecie Paredes e non un terzino affidato a lui, mentre Musah sulla fascia corre e poi ti dà una mano in un centrocampo che diventa un pochino offensivo se pensiamo a Loftus-Cheek e Bennacer".