De Grandis: "Piatek miglior acquisto possibile per il Milan"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Higuain e di Piatek: "Al di là del punto di vista caratteriale Higuain ha perso qualcosa in termini di reattività e ha patito tatticamente. Non vede l'ora di tornare da Sarri perché vuole quel tipo di gioco. Piatek? Al Milan non c'è una seconda punta come Kouame che fa quel lavoro, ma Piatek è un finalizzatore, il passaggio gli può arrivare anche da chi non è una seconda punta, anche se Kouame gli toglieva spazio in area. E' meno bravo tecnicamente di Higuain, ma è il giocatore al posto giusto, è il miglior acquisto possibile per il Milan".