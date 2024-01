De Grandis: "Secondo me al Milan manca un incontrista, se vogliamo non ha neanche un regista di ruolo"

Nel corso dell'edizione di Sky Sport 24 'Il calcio è servito', il giornalista Stefano De Grandis ha fatto il punto sulla situazione del Milan, che di carattere sabato ha vinto una partita tutt'altro che semplice contro l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni.

"Okafor e Jovic sono stati colori i quali hanno ribaltato la partita sabato, e spesso sono stati presi di mira dalla critica. Il serbo ha ritrovato fiducia, ed il gol contro l'Udinese lo dimostra perché è il primo ad arrivare sulla palla. Si è sempre detto che il Milan non avesse seconde linee, ma invece secondo me è strutturato bene sono un punto di vista offensivo. Secondo me gli manca un incontrista, se vogliamo non ha neanche un regista di ruolo, ma rovesciare in pochi minuti una partita tutt'altro che semplice contro una squadra come l'Udinese vuol dire tanto".