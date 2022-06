De Grandis sulle punte del Milan: "Le attuali, più Origi, basterebbero a Pioli"

MilanNews.it

© foto di ALBERTO LINGRIA

Stefano De Grandis, opinionista, si è così espresso a SkySport sull'attacco del Milan: "Secondo il Milan bastano i tre che ha in questo momento, considerando Origi. De Kateleare può giocare anche sottopunta, così come Raspadori. Giroud è stato decisivo. Al di là di Ibrahimovic, il Milan ha Giroud, Origi più Rebic e Leao che possono fare la prima punta. Anche Raspadori, ammesso che il Milan lo prenda, potrebbe anche fare la prima punta; d'altronde, il Milan andava fortissimo anche con un centravanti non di stazza in area di rigore".