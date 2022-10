De Ketelaere a Sky: "Pioli ha detto che diventerò un campione? Non l'avevo sentito. Al Milan sto crescendo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Charles De Ketelaere, trequartista rossonero, si è così espresso a SkySport nel pre Empoli-Milan: "Sono felice di essere qui, perché sto crescendo come giocatore e come persona. Forse sì, ma in realtà so che sto crescendo come giocatore passo dopo passo, quindi spero che il gol arrivi presto".

Pioli ha detto che diventerai un campione...

"Non l'avevo sentito. Siamo una squadra giovane, Pioli sta aiutando tutti i giocatori a migliorare, me per primo. Sto imparando tante cose, so che devo adattarmi allo stile di gioco del Milan".

Come ti trovi con Pioli?

"Ho un buon rapporto con lui, mi aiuta molto come fa con tutti".

Che partita ti aspetti stasera?

"So che sarà difficile fare risultato. È la mia prima partita contro l'Empoli, ma me ne hanno parlato bene. Per noi sarebbe importante ottenere i tre punti, ma so che non sarà facile".