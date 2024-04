TMW RADIO - Orrico su Pioli: "Un'ingiustizia mandarlo via, non ha colpe"

E' intervenuto cosi l'ex allenatore Corrado Corrico, che durante la sua intervista a Tuttomercatoweb.com ha voluto parlare della situazione del Milan e di quella di Stefano Pioli, ormai lontano da Milano nella prossima stagione: le sue parole.

"Sto notando l'ingiustizia che mette in atto la proprietà del Milan verso Pioli che ha vinto lo scudetto e ora arriverà secondo con una squadra che gli hanno rinnovato in maniera cervellotica. E quindi qual è la colpa di Pioli? Per me non ne ha e andrebbe confermato".