Ganz: "Bisogna ringraziare Pioli: ha risollevato ambiente e squadra"

Maurizio Ganz, ex attaccante rossonero e fino alla metà di questa stagione sportiva anche allenatore del Milan Femminile ha parlato così a margine dell’undicesima edizione del “Memorial Claudio Lippi” al centro Vismara – Puma House of Football, andato in scena ieri sera per ricordare il giornalista di Milan Channel scomparso nel 2013. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato, Antonello Gioia.

Su Stefano Pioli:

"Bisogna ringraziare Stefano per quello che ha fatto, mi ricordo quando arrivò nel 2019, ha risollevato ambiente e squadra vincendo poi un grande campionato. Quest'anno ha fatto una buona stagione, ma ci aspettavamo di più nelle Coppe e lo sa anche lui. Invece di guarda al futuro, iniziamo a ringraziare per Pioli per quello che ha fatto, poi arriverà un altro allenatore e ci penserà lui a migliorare le cose".