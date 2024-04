MN - Gandini: "Nella stagione del Milan fa da contraltare l'indubbia delusione relativa soprattutto alla mancata qualificazione agli ottavi di Champions"

vedi letture

La stagione del Milan è virtualmente chiusa, resta solamente da consolidare il secondo posto in classifica. Ed è già tempo di bilanci, col tema allenatore che è più caldo che mai. Ne abbiamo parlato con lo storico dirigente rossonero Umberto Gandini, oggi presidnete della Lega Basket Serie A.

Umberto Gandini, come valuta dall'esterno la stagione del Milan?

"Stagione piena di alti e bassi ma quel che conta è il risultato finale. Riuscire a chiudere al secondo posto secondo me non è un risultato da buttare. Fa da contraltare l'indubbia delusione relativa soprattutto alla mancata qualificazione agli ottavi di Champions in un girone dove ce la potevi fare. Il resto della situazione europea è condizionato dai sorteggi e il Milan non è stato fortunato".

Il mese di aprile ha cambiato completamente scenario. Pioli aveva la conferma in tasca ed è precipitato tutto

"È un tema generale, che riguarda il calcio in Serie A in particolare. I giudizi cambiano molto con i risultati sportivi, ma il lavoro di Pioli a mio avviso è stato ottimo è innegabile, sempre iin linea con le prime posizioni. Alla fine si dice che vince uno e perdono in tanti. Il punto è che serve pazienza e mente fredda e credo che la società farà le opportune valutazioni".