De Ketelaere al Milan, Di Marzio: "Vi racconto questo retroscena tra il suo agente e Ibra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Di Marzio, sul suo sito, ha raccontato questo retroscena su Charles De Ketelaere che è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan: "A confermare l'affare in chiusura, c'è anche un simpatico retroscena: Tom de Mul, agente di Charles De Ketelaere ed ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic all'Ajax, si è rimesso in contatto con lo svedese tramite amici in comune per 'raccomandargli' di prendere il ragazzo sotto la sua ala protettiva, in modo da agevolarne anche l'inserimento al Milan".