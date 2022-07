De Ketelaere al Milan, l'impatto sul bilancio rossonero

MilanNews.it

Charles De Ketelaere, nelle prossime ore, sbarcherà a Milano per firmare un contratto quinquennale (da circa 2.2 milioni di euro, 2.88 al lordo con il Decreto Crescita) e per unirsi, finalmente, al gruppo di mister Stefano Pioli. Quanto peserà per le casse del club? La quota ammortamento per la prossima stagione, stando ai 32 milioni di euro spesi dal Milan di parte fissa, sarà di circa 6.4 milioni. Dunque, nel totale, il belga peserà sul bilancio del Diavolo per circa 9.28 milioni di euro.