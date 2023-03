De Ketelaere: "Dalle parole del CT può sembrare che non mi piaccia stare al Milan, ma non è assolutamente vero"

MilanNews.it

Nel corso della sua intervista a hln.be, De Ketelaere ha commentato così le parole del ct del Belgio Tedesco:

Tedesco (ct Belgio) ha detto che ti fa bene staccare dal Milan ed essere in Nazionale...

"Sì, da una parte è vero ma non voglio vederlo in questo modo perché altrimenti può sembrare che non mi piace stare al Milan. E non è assolutamente il caso".

Ti dà fiducia questa convocazione?

"Mi fa tanto piacere avere questa possibilità di mettermi in mostra e di migliorare giocando anche in nazionale".