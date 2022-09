De Ketelaere in nazionale: prima trequartista poi punta, ma senza lasciare il segno

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Charles De Ketelaere, gioiellino del mercato estivo rossonero, è stato convocato dal Belgio per la sosta nazionali appena conclusa. Il classe 2001 ha iniziato dalla panchina entrambe le partite, subentrando all'86esimo da trequartista in Belgio-Galles e da punta centrale, dall'intervallo in poi, del 3-4-2-1 in Olanda-Belgio, in un match senza storia e motivazioni; in entrambe le apparizioni nulla di clamoroso da segnalare.