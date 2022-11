De Ketelaere va al Mondiale con il Belgio, Pioli: "Mi auguro che faccia benissimo e che torni con grande motivazione ed ottimismo"

MilanNews.it

Dopo un avvio con alti e bassi in rossonero, Charles De Ketelaere è stato convocato dal ct Martinez per il Mondiale in Qatar con il belgio. Mister Pioli, interrogato in conferenza stampa sull'importanza dell'occasione per il ragazzo, risponde così:

Che significato assume per De Ketelaere il Mondiale? "Difficile fare previsioni. Il Mondiale per un giocatore credo che sia il top, una situazione stimolante, motivante, gratificante. Mi auguro che faccia benissimo e che torni con grande positività, motivazione e ottimismo perché così deve essere".