De Laurentiis ad un tifoso: "I napoletani m'hanno rotto il c***o. La mattina guardate il sole, il mare, una pizza di m... e tirate un bel respiro". Poi la precisazione

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un video postato da un tifoso, Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, si è così espresso in risposta telefonica allo stesso tifoso: "Scudetto? No, non lo vinciamo perché adesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni cadauno per non vincere lo scudetto. I napoletani m'hanno rotto il ca..., siete di una tale stupidaggine che io delle volte dico ma è possibile che consideriamo i napoletani i più paraculi del mondo? Sono paraculi tutti quelli che sanno che i napoletani hanno abbandonato Napoli. A voi Napoli vi obnubila il cervello, vi rincoglionisce. La mattina guardate il sole, il mare, una pizza di m... e tirate un bel respiro". Il tifoso a un certo punto della conversazione gli risponde: "Lei sta giocando con i nostri sentimenti, quest'anno vogliamo il tricolore" a cui De Laurentiis ha risposto: "Eh, vedrai altro che tricolore. Quest'anno se non vinciamo la Champions vi mando a fanc... a tutti quanti".

De Laurentiis ha poi voluto precisare su Twitter l'accaduto: "La telefonata che avete ascoltato tra me e un tifoso, che sta girando sui social e sul web, ovviamente è ricca di ironia e di provocazioni. Ci siamo divertiti un po', ho detto tutte cose false tranne una: quella sulla Champions, alla quale teniamo molto".