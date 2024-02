De Laurentiis: "Il calcio è malato, perché l'economia del calcio è malata"

(ANSA) - NAPOLI, 29 FEB - "Il calcio è malato, perché l'economia del calcio è malata. Perché campionati e squadre non sono in grado di competere dal punto di vista finanziario". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenendo alla seconda giornata del 'Business of Football Summit', organizzato a Londra dal Financial Times. "I campionati - ha spiegato De Laurentiis - non sono produttivi abbastanza.

La Uefa sulle competizioni dice 'quest'anno in Champions League stanziamo 2,4 miliardi di euro, in Europa League più di 500 milioni e nella Conference League più di 238 milioni'. Lo capisco, ma se tutte le squadre sono indebitatevuol dire che queste somma di denaro non è sufficiente. Quindi non è questo un calcio sostenibile e con le squadre giochiamo anche tante gare. Così butti tutto all'aria. finisci per non attrarre più il pubblico". (ANSA).