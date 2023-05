De Maesschalck: "Openda completamente diverso da De Ketelaere"

MilanNews.it

Pascal De Maesschalck, attuale direttore delle giovanili del Monaco ed ex responsabile delle giovanili del Club Brugge, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Lois Openda, obiettivo di mercato di Lazio e Milan: "Lui non lo influenzi, decide da solo. Ha sempre voluto arrivare, impara in fretta e nei primi cinque metri non lo prendi: da ragazzo, in Under 16, ci ha portato al titolo segnando 40-50 gol. È completamente diverso da De Ketelaere, è già sopravvissuto a diverse cose nella vita".