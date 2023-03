De Napoli: "Pioli e Spalletti si conoscono, non vogliono nascondersi"

MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

Fernando De Napoli, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport soffermandosi anche sul confronto fra Stefano Pioli e Luciano Spalletti: "Spalletti e Pioli si conoscono, non possono e non vogliono nascondersi. Uno vuole lo scudetto aritmetico; l’altro non può perdere punti per la Champions. La prima gara peserà psicologicamente, ma sono i rossoneri che hanno da perdere qualcosa, forse la tranquillità per entrare nei quattro. Però sono curioso di vedere cosa succederà".