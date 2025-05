De Paola sul prossimo allenatore del Milan: "Sono convinto andranno su Allegri"

Nel corso del consueto appuntamento con Marcanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola ha parlato dei più importanti temi d'attualità in Serie A, soffermandosi anche sul Milan, Igli Tare e la scelta del prossimo allenatore rossonero.

Conte alla Juve: chi è più adatto tra Retegui e Osimhen?

"Conte adora l'ambiente Juve e vuole piantarci le tende. Non è una tappa mordi e fuggi, ma alla Ferguson. Vuole legarsi a questa Juve con un progetto a lunga scadenza. Ma bisogna vedere cosa succede nel rapporto con gli altri dirigenti. Non sono affatto sicuro che possa rimanere Giuntoli. Mi dicono di un Elkann abbastanza arrabbiato con Giuntoli e di una gestione controllata quasi per il futuro. E come attaccante sceglierei Osimhen".

Milan-Tare, è fatta: chi sceglierà per la panchina?

"Sono convinto che andranno sull'usato sicuro Allegri".