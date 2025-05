Probabile formazione Milan-Monza: l'ultima di Conceiçao con tanti cambi dall'inizio

vedi letture

Vigilia di Milan-Monza, ultima gara stagionale per i rossoneri. Sergio Conceiçao ha ritrovato tutti gli infortunati che hanno saltato la gara di Roma e dovrà fare a meno solo di Santiago Gimenez, squalificato. Domani sarà la serata dei saluti per alcuni giocatori e per l'allenatore, ma anche la serata della contestazione di tutto il mondo rossonero, che esprimerà chiaramente, ma comunque in modo pacifico, tutto il proprio disappunto per una stagione che è andata anche oltre il disastroso. Ci sono comunque novanta minuti da onorare per chiudere il campionato in modo, si spera, dignitoso.

Conceiçao, dalle prove di questi giorni, schiererà chi è stato utilizzato meno, come Sportiello: l'ex Atalanta sarà in porta al posto di Maignan. Difesa a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic, ma potrebbe esserci una possibilità anche per Thiaw dall'inizio. Tanti cambiamenti nella linea a quattro di centrocampo: Musah, Loftus-Cheek più di Fofana, Reijnders e Bartesaghi, con Theo panchinato. In attacco sono state provate diverse soluzioni, tra cui una con Camarda dall'inizio insieme a Pulisic e Jovic. Il ballottaggio è tra il classe 2008 e Joao Felix, con Leao destinato alla seconda panchina consecutiva dopo la gara dell'Olimpico contro la Roma.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN-MONZA

MILAN (3-4-2-1)

57 Sportiello

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

80 Musah 8 Loftus-Cheek 14 Reijnders 33 Bartesaghi

11 Pulisic 79 Joao Felix

9 Jovic

All. Sergio Conceiçao

A disp.: Maignan, Torriani, Thiaw, Walker, Florenzi, Theo, Terracciano, Fofana, Bondo, Leao, Chukwueze, Sottil, Abraham, Camarda

Indisponibili: Santi Gimenez

Diffidati: Bondo, Gabbia, Theo

Ballottaggi: Camarda-Joao Felix, Loftus-Cheek-Fofana, Tomori-Thiaw

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Rutella

Assistenti: Prenna-Arace

IV Uomo: Santoro

VAR: Ghersini

AVAR: Guida

DOVE VEDERE MILAN-MONZA

Data: sabato 24 maggio 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it