Rambaudi promuove Tare: "E' l'uomo ideale per il Milan"

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato delle vicende del calcio italiano partendo dalla situazione legata al Milan e al suo prossimo ds che sarà Igli Tare: "Tare uomo ideale per il Milan - riporta Lalaziosiamonoi.it - sia perché ha scovato anche dei talenti, sia perché nella presunzione che si annusa in casa rossonera serve chi non ama apparire e pensa solo a lavorare.

Quanti ne terrei di questa Lazio? Partirei da Mandas e andrei a prendere un altro portiere, perché dubito che Provedel voglia rimanere; terrei Marusic come alternativa, Gila, Romagnoli, Tavares se è quello dei primi 5 mesi, Rovella e Guendouzi, Pedro, Zaccagni, Isaksen e Castellanos.Poi vediamo, magari Dia come alternativa

La squadra titolare me la tengo, perché da lì devo ripartire, ma la devono migliorare - ha proseguito -. Occorrono un terzino destro, un difensore centrale, due centrocampisti centrali se ci sono le coppe e una punta centrale. Vado a prendere altri titolari. Poi vado a prendermi anche il Muller della situazione, il Pedro, il Klose; un calciatore dalla carriera importante che può ancora dare molto. Questo sarebbe un colpo importante anche per i tifosi. Al di là di quale Coppa si farà, questa squadra andrà migliorata".