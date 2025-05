Okafor campione d’Italia con il Napoli: una gioia personale dopo una stagione deludente

vedi letture

Noah Okafor può finalmente sorridere: è ufficialmente campione d’Italia con il Napoli. Un titolo arrivato in modo inaspettato, dopo una stagione tutt’altro che esaltante con la maglia del Milan, dove ha faticato a trovare spazio e continuità. A gennaio l'arrivo in presito a Napoli, dove anche qui non ha trovato spazio e minuti.

Nonostante le difficoltà vissute in rossonero, per il giovane attaccante svizzero si tratta di una soddisfazione personale importante, che gli consente di chiudere l’annata con un trofeo prestigioso.