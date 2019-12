De Rosa: "Pioli sta facendo un grande lavoro in prospettiva"

Geri De Rosa, giornalista sportivo e telecronista, ha parlato così a Sky Sport 24 delle difficoltà del Milan: "Se parti con Giampaolo devi fare un mercato diverso. Giamapolo ha provato a mettere in campo il suo calcio con giocatori che non andavano bene per i ruoli. L’esperimento di Suso trequartista è fallito e ha tolto anche molte sicurezze al giocatore che secondo me è il più importante nella rosa del Milan. Ci sta mettendo il suo tempo a recuperare. Cambiare allenatore dopo 7 partite vuol dire fallire l’idea iniziale e questo si riverbera per tutta la stagione. Pioli sta facendo un grande lavoro in prospettiva, sta risistemando un po’ la testa dei giocatori. Nelle partite precedenti mi sembravano un po’ persi per il campo. A Parma si sono visti dei passi in avanti, almeno fino al momento del tiro. La squadra ha un’idea di gioco, gioca molto di prima, ha avuto il controllo del pallone per tutti i 90 minuti senza esporsi al contropiede se non per un caso. L’interpretazione della partita è stata perfetta però la porta non l’ha visto nessuno. Infatti il miglior marcatore del Milan è il terzino sinistro e questo dà l’idea della confusione che regna, sembra però che la strada cominciata sia quella giusto. Chiaro però che ci vuole un po’ di pazienza anche se non so quanta ne abbiano i tifosi visto che la stagione va avanti”.