De Rossi si scaglia contro chi presuppone di avere la bacchetta magica per risolvere i problemi del calcio italiano
(ANSA) - GENOVA, 04 APR - "Sento parlare tanto della Nazionale, chiunque parla, ex giocatori, allenatori, dal macellaio al pizzicagnolo parla della ricetta magica per come far rinascere il calcio italiano. Io mi occupo della salvezza del Genoa, la mia opinione non è importante". Così Daniele De Rossi, uno dei giocatori campioni del mondo nel 2006 e attuale allenatore del Genoa, durante la conferenza stampa in vista della trasferta di Torino contro la Juventus risponde a una domanda dei cronisti in merito a una sua eventuale chiamata per allenare la Nazionale dopo l'addio di Gennaro Gattuso.
"Rimango col dispiacere di aver visto tanti miei amici 'distrutti' sportivamente - commenta De Rossi la mancata qualificazione degli azzurri ai Mondiali -. Dallo staff tecnico a quello dirigenziale fino a giocatori che ho visto crescere da bambini e ho allevato, rimango con questo dispiacere e non faccio troppe chiacchiere". (ANSA).
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