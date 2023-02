De Siervo, ad della Lega Serie A, parla dei diritti tv del calcio italiano

MilanNews.it

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, è intervenuto a La Politica nel Pallone su Rai GR Parlamento per parlare anche del tema dei diritti tv: "Possiamo affrontare il prossimo bando al meglio grazie al periodo di cinque anni e non tre, che consente agli investitori - riporta CalcioeFinanza.it - di avere un ritorno su un arco temporale più lungo. I due piani (investitori e diritti tv, ndr) si potrebbero incrociare ma possono viaggiare parallelamente".

Quali sono le difficoltà legate al prossimo bando?

"Si parla sempre in tutti i mercati di una fase di stagnazione della valorizzazione, anche perché la Champions League sta crescendo di valore. Nel prossimo bando ci scontreremo con una Champions riformata, più ampia, con più partite e quindi il contesto di mercato è oggettivamente più difficile. E poi non sfugge come nel nostro Paese esistano problemi gravi: la pirateria, che ci consegna il primato europeo (si perdono 300 mln annui, ndr) e poi dobbiamo ricordare che i soggetti che hanno dominato la scena hanno abbandonato il calcio, penso a Mediaset e al disimpegno di Sky, quindi il contesto competitivo è ridotto".