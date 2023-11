De Vecchi ricorda Aldo Bet, suo compagno al Milan scomparso recentemente

Due giorni fa è morto un grande ex rossonero come Aldo Bet, i cui funerali si terranno domani a Varese. Il suo ex compagno ai tempi del Milan Walter De Vecchi lo ha ricordato così su Tuttosport: "Siccome giocava dietro, a volte la squadra era un po’ più lunga, quindi ci metteva un po’ ad arrivare quando si segnava. Ma il suo abbraccio non mancava mai, così come il sorriso giusto, quando eravamo negli spogliatoi. È stato un compagno di viaggio prezioso.

Lo chiamavamo affettuosamente ‘Montagna’ perché era una montagna di muscoli, ma era un uomo buono, che si è fatto sempre voler bene da tutti, silenzioso, grande lavoratore. Soprattutto era bravo con i giovani, sempre d’esempio. Mai una parola fuori luogo, sempre pronto ad aiutare. Perdiamo una persona in gamba, che ha lasciato traccia di sé".