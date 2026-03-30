De Zerbi apre al Tottenham: prossime ore decisive per il sì

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Dopo l'esonero consensuale con Igor Tudor, il Tottenham è alla ricerca di un allenatore per questo delicato finale di stagione, dove gli Spurs si giocheranno incredibilmente la salvezza in Premier League (da campioni in carica dell'Europa League). Nel corso di queste concitate ore sono stati accostati diversi allenatori alla panchina londinese, ma il club avrebbe deciso di fare all-in su Roberto De Zerbi, reduce dell'esperienza al Marsiglia.

Riporta il collega Gianluca Di Marzio che dopo un primo momento di rifiuto, il tecnico italiano avrebbe aperto alla possibilità di tornare in Premier League, con il Tottenham che gli avrebbe già proposto un contratto da 5 anni. Le prossime ore saranno decisive per il sì dell'italiano agli Spurs.