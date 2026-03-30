De Paola sull'Italia: "Abbiamo una carenza di personalità"

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Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così dell'Italia: "Abbiamo una carenza di personalità. Sono giocatori che anche in riferimento allo status che hanno ti aspetti più carisma, coraggio, invece è emersa la paura.

C'è mancato maledettamente un Totti, uno di qualità tra centrocampo e attacco. Speriamo possano dare qualità i giovani 'incoscienti', che hanno più voglia di farsi vedere. Abbiamo dei giocatori che possono inserirsi ma manca il 10, che ti fa un passaggio illuminante".

Italia, domani ti giochi tutto! La probabile formazione anti Bosnia

È arrivata anche la vigilia della partita più importante della nazionale italiana da diverso tempo, domani infatti alle 20:45 gli Azzurri sfideranno la Bosnia per decidere quale sarà al squadra che parteciperà al prossimo campionato del mondo. Una partita delicatissima e tutt'altro che semplice, vista anche la rabbia agonistica che i padroni di casa metteranno in campo a causa dell'episodio che ha visto alcuni giocatori italiani festeggiare per il passaggio del turno contro il Galles. Ulteriore motivazione, se la qualificazione al Mondiale non bastasse, che renderà gli avversari ancora più determinati. Vediamo le probabili formazioni che dovrebbero partire titolari nella finale play-off.

PROBABILI FORMAZIONI

BOSNIA ERZEGOVINA (3-5-2): Vasilj; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Bajraktarevic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic.

Ct Barbarez

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

Ct. Gattuso.

DOVE VEDERLA

Bosnia-Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e visibile in streaming su RaiPlay.