De Paola e l'attacco della Nazionale: "La coppia Kean-Pio Esposito è bellissima"

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Paolo De Paola, su TMW Radio, ha espresso la sua opinione sull'attacco dell'Italia: "La coppia Kean-Pio Esposito è bellissima. Kean lo vedo molto concentrato, ha avuto solo un'incertezza ieri, per il resto lo vedo attento, ci prova, anche senza velleità.

E questo atteggiamento è molto meglio rispetto al passato. Era sulla strada di Leao e Balotelli ma ha preso tutt'altra strada. Nel tempo ha preso la scorza dell'attaccante vero. Mi sta piacendo moltissimo".

Italia, domani ti giochi tutto! La probabile formazione anti Bosnia

È arrivata anche la vigilia della partita più importante della nazionale italiana da diverso tempo, domani infatti alle 20:45 gli Azzurri sfideranno la Bosnia per decidere quale sarà al squadra che parteciperà al prossimo campionato del mondo. Una partita delicatissima e tutt'altro che semplice, vista anche la rabbia agonistica che i padroni di casa metteranno in campo a causa dell'episodio che ha visto alcuni giocatori italiani festeggiare per il passaggio del turno contro il Galles. Ulteriore motivazione, se la qualificazione al Mondiale non bastasse, che renderà gli avversari ancora più determinati. Vediamo le probabili formazioni che dovrebbero partire titolari nella finale play-off.

PROBABILI FORMAZIONI

BOSNIA ERZEGOVINA (3-5-2): Vasilj; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Bajraktarevic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic.

Ct Barbarez

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

Ct. Gattuso.

DOVE VEDERLA

Bosnia-Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e visibile in streaming su RaiPlay.