MN - Gabbia a Milanello nonostante il giorno di riposo. Il difensore resta in dubbio per Napoli

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Matteo Gabbia è ormai out dal giorno di Milan-Parma di campionato: il difensore si era fermato nel riscaldamento e qualche giorno dopo è stato operato per un'ernia addominale. L'operazione è riuscita perfettamente ed il calciatore ha cominciato il percorso di recupero già da diverso tempo.

Apprende la redazione di MilanNews.it che il difensore anche oggi si è recato a Milanello per proseguire nel suo lavoro personalizzato per cercare di recuperare in vista di Napoli-Milan di lunedì prossimo. Non ci sono certezze sulle tempistiche, il suo recupero rimane in dubbio, ma Gabbia sta facendo di tutto per tornare il prima possibile ed aiutare la squadra.

di Antonio Vitiello.