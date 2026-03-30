Pellegatti spera: “Kostic può avvicinare Vlahovic? È un animale d’area di rigore, manca da tempo uno così”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato dell'operazione in entrata riguardo Kostic, giovane attaccante del Partizan prossimo a vestire la maglia rossonera, e di quanto questo acquisto possa permettere al Milan di inserirsi nella corsa a Vlahovic e battere la concorrenza di altre squadre e della Juventus stessa che vorrebbe rinnovare il suo contratto. Queste le sue parole:

"La domanda oggi è il Milan si inserirà dopo aver preso questo giocatore, Kostic, del Partizan, con Ristic che è lo stesso procuratore di Dusan Vlahovic, si inserirà nella trattativa Juventus-giocatore, Juventus-entourage, Juventus-papà per cercare di prenderlo? Questa è la domanda. Vlahovic è un giocatore che piace a tutti perché è il tipico giocatore bomber, la bestia d'area, l'animale d'aria di rigore, l'animale che può trascinare il gruppo, un trascinatore, un punto di riferimento, ci manca da tanto tempo un giocatore con queste caratteristiche di qualità e forza, perchè certo abbiamo avuto Ibra, Giroud, però erano giocatori che non avevano quelle caratteristiche fameliche di area di rigore. Giroud era il finalizzatore, l'uomo che metteva a frutto il lavoro della squadra, qui invece Vlahovic può proprio lui trascinare la squadra".