Italia U21, domani Bartesaghi titolare anche contro la Svezia. Le parole del ct Baldini

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Dopo la bella vittoria contro la Macedonia del Nord a Empoli di qualche giorno fa, l'Italia Under 21 sarà impegnata domani alle 18.30 in casa della Svezia nell’ultima partita della finestra di marzo, l’ottava del girone di qualificazione ad Albania e Serbia 2027. Il sito della FIGC riporta le parole nella conferenza stampa della vigilia del ct Silvio Baldini che ha spiegato che per dieci undicesimi la formazione titolare sarà la stessa vista contro la Macedonia del Nord. Il rossonero Davide Bartesaghi partirà quindi ancora una volta dal primo minuto.

Ecco le parole del tecnico azzurro: "L’unico cambio che faremo è Fini che giocherà al posto di Cherubini, che ha un piccolo mal di schiena ma sarà comunque a disposizione a partita in corso. Non c’è da scherzare con la Svezia, è una squadra fisicamente prestante e dobbiamo riuscire a fare noi la partita ‘addosso’ a loro e non viceversa. Per far sì che questo accada servirà grande ritmo, grande intensità e quando faremo il palleggio in avanti dovremo essere corti per l’eventuale riconquista immediata. Credo si schiereranno col 4-4-2 in fase di possesso e con un 4-3-1-2 in quella di non possesso, alternando anche l’opzione del 3-4-3”.