Bucchioni sul futuro di Modric: "Il Milan aspetta la sua conferma. I segnali sono positivi"

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Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato di Milan, soffermandosi non solo sul delicato discorso legato all'attaccante, ma anche sul futuro di Luka Modric:

"[...] Veniamo al Milan che aspetta la conferma da Modric. I segnali sono positivi, ma il giocatore deciderà solo a fine stagione se accettare il prolungamento già offerto dal Milan oppure se deciderà di chiudere la carriera in Croazia, dove tutto nacque. Molto dipenderà anche dal Mondiale. In attesa pure Goretzka, 31 anni, altro parametro cercato anche da Juve e Napoli. Il tedesco, l’ha detto, al Milan ci verrebbe più volentieri se fosse sicuro di trovare Modric.

In attesa, Allegri ha chiesto un centravanti con le caratteristiche giuste e un difensore di sua fiducia. Per l’attaccante, secondo quello che filtra da Milanello, nella lista non ci sarebbe Moise Kean come alcuni stanno sbandierando da tempo. Allegri vorrebbe invece Retegui che però in Arabia all’Al Qadsiah guadagna venti milioni di stipendio, oltre ad essere stato pagato quasi settanta milioni l’estate scorsa. Piace molto anche Castro, ma Sartori non scherza: servono quaranta milioni.

Per la difesa il nome preferito dall’allenatore rossonero è il suo ex pupillo juventino Gatti che non è la prima scelta di Spalletti".