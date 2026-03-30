Il dt dell'Egitto: "Preferirei che Salah rimanesse in Europa, su di lui ci sono anche dei club di Serie A"

Il dt dell'Egitto: "Preferirei che Salah rimanesse in Europa, su di lui ci sono anche dei club di Serie A"MilanNews.it
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Oggi alle 13:50News
di Enrico Ferrazzi

Intervistato da On Sports, Ibrahim Hassan, fratello del ct dell'Egitto, suo braccio destro e direttore tecnico della Nazionale, ha parlato anche del futuro di Mohamed Salah che al termine di questa stagione dirà addio al Liverpool. Ecco le sue parole: "Preferirei che rimanesse in Europa. Ho sentito parlare di offerte da parte del Paris Saint-Germain, del Bayern Monaco e di club di Serie A. 

MLS? Sarebbe troppo lontano dai riflettori. Non vi ricorderete di Salah più di quanto io mi ricordi di Messi adesso. Non provo nemmeno a guardarlo. Se non dovesse ricevere offerte dall'Europa, un trasferimento nel campionato saudita sarebbe una buona opzione, soprattutto con grandi nomi come Cristiano Ronaldo".