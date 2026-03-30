Vlahovic lontano dalla Juventus? Moretto: "C'è ancora distanza per il rinnovo"

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Come riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto, tra Vlahovic e la Juventus ad oggi non ci sarebbero le condizioni utili per continuare insieme l'avventura anche nella prossima stagione. L'attaccante serbo da tempo sarebbe un pallino di mister Massimiliano Allegri, suo allenatore negli anni (positivi) del serbo in bianconero insieme a Max.

"Tra Dusan e la Juventus c'erano buoni dialoghi per il rinnovo, si parlava di un possibile allungamento del contratto. La volontà del centravanti era quella di provare a stare a Torino ancora. Secondo le ultime novità però, resta distanza tra l'entourage del serbo e la società bianconera. Le parti si sono avvicinate sì, ma non c'è stato ancora una scatto verso un accordo totale. Su di lui ci sono tanti club, anche italiani, anche se il pacchetto Vlahovic, pure a parametro sarebbe comunque molto oneroso..".