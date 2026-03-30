Bucchioni su Bosnia-Italia: "Fidiamoci di Gattuso e di questo gruppo"

vedi letture

Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così dell'Italia e della sfida di domani sera contro la Bosnia-Erzegovina: "Siamo alla vigilia di Bosnia-Italia, una finale già complicata, condita dalle solite polemiche e dal meteo.

L’Italia del pallone ha il fiato sospeso: mondiale o non mondiale? Fidiamoci di Gattuso e di questo gruppo, cerchiamo energia per tutto il nostro calcio. In attesa delle ultime scelte di Gattuso (Retegui? Pio?), non ci resta che pensare positivo".

Italia, domani ti giochi tutto! La probabile formazione anti Bosnia

È arrivata anche la vigilia della partita più importante della nazionale italiana da diverso tempo, domani infatti alle 20:45 gli Azzurri sfideranno la Bosnia per decidere quale sarà al squadra che parteciperà al prossimo campionato del mondo. Una partita delicatissima e tutt'altro che semplice, vista anche la rabbia agonistica che i padroni di casa metteranno in campo a causa dell'episodio che ha visto alcuni giocatori italiani festeggiare per il passaggio del turno contro il Galles. Ulteriore motivazione, se la qualificazione al Mondiale non bastasse, che renderà gli avversari ancora più determinati. Vediamo le probabili formazioni che dovrebbero partire titolari nella finale play-off.

PROBABILI FORMAZIONI

BOSNIA ERZEGOVINA (3-5-2): Vasilj; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Bajraktarevic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic.

Ct Barbarez

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

Ct. Gattuso.

DOVE VEDERLA

Bosnia-Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e visibile in streaming su RaiPlay.