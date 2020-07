Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato così dell'obiettivo della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "L’obiettivo è la squadra davanti a noi, che in questo momento è il Milan, fin quando non potremo più raggiungerla. Fin quando il campo non ci dirà che non possiamo più arrivare al settimo posto, noi daremo il massimo".