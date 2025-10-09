De Zerbi: "Mai vista una lite come quella tra Rabiot e Rowe, ma ci ha fatto bene"
Intercettato dai taccuini dei colleghi de Il Corriere della Sera, l'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato di sé, del suo passato al Milan, della lite Rabiot-Rowe ma anche e soprattutto di tanti aspetti legati al suo modo di fare calcio, tanto apprezzato in giro per l'Europa. Questi alcuni estratti della sua intervista.
Una rissa come quell Rowe-Rabiot l’ha mai vista?
"Mai. E io vengo dalla strada. Ma ci ha fatto bene, perché la società ha scelto di fare a meno di Rabiot, che non ha voluto fare un passo indietro".
Come vede l’ammucchiata in testa alla serie A?
"Sono contento per Gasperini, che all’Inter pagò colpe non sue: un po’ tifo per lui, perché gli avevano dato l’etichetta che non poteva sedersi su una grande panchina. E invece può stare ovunque. Il Napoli è più che vivo, l’Inter è forse ancora la più forte, il Milan sta giocando bene. È bello vedere tanta competitività».
A chi deve dire grazie per la sua carriera?
"A tante persone. Da mio padre che mi ha portato allo stadio, a mia mamma laureata in Lettere che mi ha obbligato a studiare. Poi il Milan. E da allenatore, tutti i miei giocatori, perché attraverso di loro viene fuori il mio pensiero. Il succo del nostro lavoro è questo".
