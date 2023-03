De Zerbi nel mirino delle big? Ha costi altissimi: 5 milioni d'ingaggio e una clausola da 13

Fonte: tuttomercatoweb.com

E' uno degli allenatori più gettonati del momento. Roberto De Zerbi al Brighton è riuscito a portare avanti il già straordinario lavoro di Graham Potter e oggi si ritrova in lotta per la qualificazione alle prossime coppe europee. "L'obiettivo è arrivare in Europa, quale lo vedremo", ha detto il tecnico bresciano classe '79 che rappresenta un'idea costante per tutte le big italiane che vogliono cambiare panchina. E in estate ne cambieranno parecchie.