De Zerbi parla con tanto affetto del Milan. Cosa si sa per il suo futuro

"Amo l’Italia e il calcio italiano. Uno degli obiettivi che ho è quello di tornare ad allenare in Italia, non so quando accadrà". Roberto De Zerbi, che oggi allena il Brighton in Premier League, parla così del suo futuro. Intervistato da Sky Sport News, il tecnico bresciano ha aperto all'ipotesi di un ritorno in Serie A, anche se al momento sembra in pole position per prendere il posto di Xavi alla guida del Barcellona: "Sto bene in Premier League e al Brighton, non posso che essergli grato".

Il Brighton potrebbe sfidare il Milan in Europa League.

"Non è un club normale per me, sono cresciuto in rossonero. Sarò riconoscente al Milan per tutta la mia vita. Ci sono due o tre club favoriti in Europa League: Vedremo il sorteggio".

Le sirene di mercato.

"So che ci sono alcune società top che mi vogliono, ne sono orgoglioso. Però ora sono concentrato sul Brighton, voglio dare il massimo e competere al meglio per dare soddisfazioni a questo club. Poi, non ci saranno problemi a lavorare in un'altra grande squadra nella mia carriera, per poter vincere Premier, Serie A o Bundesliga. Ma non c’è un tempo specifico per andare via".

Come detto in apertura, De Zerbi è al momento il principale candidato per la panchina del Barça: la sua chiamata, secondo i media spagnoli, sarebbe avallata da tutta la dirigenza.